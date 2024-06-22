Немчанинов: Минай будет существенно резать бюджет

После завершения клубного сезона "Минай" покинул защитник Дмитрий Немчанинов. Он провел за этот клуб 51 матч. Напомним, что команда вылетела в Первую лигу.

Игрок подвел итоги сезона, сравнил работу тренеров Владимира Шарана и Желько Любеновича и рассказал о планах "Миная" на будущее.

– Если подвести итоги прошедшего сезона для "Миная", то чего команде все же не хватило, чтобы остаться в УПЛ?

– Первая часть для "Миная" была провальной. Однако даже там мы не выглядели как обреченные точно вылетящие мертвецы. Где-то Владимиру Богдановичу Шарану не везло. Потом на второй круг пришел Желько Любенович, и некоторые ребята, которые до этого не играли, воскресли. Доверие от нового наставника дало им новый импульс, желание и двойную мотивацию.

Мы почти сделали то, во что никто не верил. Все мои друзья-футболисты звонили по телефону и говорили: "На 99% вы вылетите". После экватора второй части уже я спрашивал у них: "Ну, что? 99% есть?" А они отвечали: "Да нет, уже не 99%, но шансы у вас все равно малы". Перед последними двумя-тремя турами люди говорили уже другое и сами не верили своим глазам, как "Минай" борется. Не хватило двух важнейших очков в гостевом матче с прямым конкурентом "Оболонью" (1:1) во втором круге. Мы потеряли победу, находясь в большинстве и ведя в счете.

– Атмосфера в раздевалке при Любеновиче изменилась к лучшему?

– Желько немного другого формата тренер. Он мягче и нашел подход к пацанам. Все знают Шарана, как строгого и очень требовательного тренера к команде, тактическим установкам и другим нюансам. Может, ребята немного пугались. Проблема не в Шаране, он ничего плохого не делал, просто у него такой подход. Кто может это пережить и воспринять с улыбкой, а кто зарывается в себе и думает, что его прибили. Это психология.

– Симпатичный футбол Любеновича все же лучше прагматичного Шарана?

– Каждый подход имеет право на жизнь. В позапрошлом сезоне ФК "Минай", играя в "прагматический" футбол, занял восьмое место в УПЛ. На самом деле десятое, но обстоятельства помогли оказаться даже на восьмом. При этом "Минай" впервые в истории остался в УПЛ полностью по спортивному принципу. Это тоже достаточно важно.

– Лично вам в каком футболе было комфортнее?

– Для меня как защитника особой разницы не было, ведь задачи я выполнял примерно одинаковые. Я должен был начать атаку и довести мяч до полузащитников или крайних защитников, и дальше уже шла игра.

– С какими эмоциями вы покинули "Минай" после двух лет пребывания в клубе?

– С положительными, все нормально, это жизнь. Я со всеми хорошо простился, и мы пожали руки друг другу. "Минай" будет продолжать тот вектор, который был выбран во второй части прошлого сезона. Они почти с ним угадали. Клуб уже продал Александра Кемкина, еще кто-то должен за деньги пойти, насколько я слышал. ФК "Минай" будет играть больше молодежью и будет продолжать свое дело. Я уважаю эту стратегию клуба.

– Главная причина вашего ухода из команды – это изменение вектора клуба?

– Думаю, да. Если даже посмотреть на защитников, то в команде остались четверо молодых ребят: Богдан Чуев, Кирилл Прокопчук, Евгений Скиба и Дмитрий Пиддубный. Я был уже пятым. Насколько я знаю, команда в Первой лиге может изменить схему игры по сравнению с УПЛ. Не все, что работало в УПЛ может сработать в Первой лиге. Это другие поля, стадионы и вообще реалии.

– Все же "Минай" предлагал вам остаться?

– Мы об этом даже особо не говорили, потому что все прекрасно понимали, что в Первой лиге бюджет будет уменьшен, а на понижение условий я не соглашусь.

– Насколько будут резать бюджет в "Минае"?

– Резать будут существенно. Детализировать не хочу, потому что с моей стороны это будет не очень красиво. Однако для молодых ребят, на которых планирует делать ставку "Минай", это будут нормальные условия. Они получат возможность играть в Первой лиге в безопасном месте и все необходимое для развития.

– С вами клуб полностью рассчитался?

– Да. В этом плане у "Минае" никогда проблем не было. Могла быть задержка дней на пять-семь, но в наше время это совсем не критично. Все, что обещали, выполняли.

– Каким вы видите будущее "Миная"?

– Мне трудно сказать, потому что я уже не нахожусь в середине клуба. Если посмотреть на ушедших, то в команде пока фактически нет опорного полузащитника. Ушли Вадим Витенчук, Василий Вашкеба, Сергей Петько, завершилась аренда у Владислава Семотюка. Эти люди играли в большинстве матчей в УПЛ. Сейчас, как я понимаю, в команде остается Александр Бандура. Вот будет один человек с огромным опытом. Думаю, это большой плюс.