Россияне попали в жилой дом в Харькове. Есть погибшие и большое количество раненых
Очередной террор страны-террористки
ДСНС
В субботний день 22 июня россияне атаковали Харьков.
В 15:13 мэр города Игорь Терехов заявил о взрывах. Впоследствии он добавил информацию о том, что россияне нанесли четыре удара.
От этого пострадал жилой дом – именно в него попала ракета. Во время атаки в здании находились люди.
"В результате террористического удара по жилому дому двое погибших, 18 раненых", - сообщил Терехов.
Впоследствии в ГСЧС обновили информацию.
"Обновлены данные по состоянию на 17:00: из-за российского удара по Харькову сегодня погибли три человека, еще 29 ранены.
С первых минут на местах попаданий по разным адресам работали более 250 спасателей и полицейских. Коммунальщики и волонтеры помогают разбирать завалы, оказывать помощь пострадавшим", – говорится в отчете спасателей.
https://t.me/dsns_telegram/29411
Популярное сейчас
- Сборная Польши повторила антирекорд Евро, установленный сборной Украины
- Анатолий Чанцев: Гол Яремчука – самый высокий уровень футбола
- Дубравка: Второй гол – прекрасное первое касание нападающего
- Днепр-1 близок к прекращению существования - источник
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО