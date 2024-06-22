Россияне попали в жилой дом в Харькове. Есть погибшие и большое количество раненых

В субботний день 22 июня россияне атаковали Харьков.

В 15:13 мэр города Игорь Терехов заявил о взрывах. Впоследствии он добавил информацию о том, что россияне нанесли четыре удара.

От этого пострадал жилой дом – именно в него попала ракета. Во время атаки в здании находились люди.

"В результате террористического удара по жилому дому двое погибших, 18 раненых", - сообщил Терехов.

Впоследствии в ГСЧС обновили информацию.

"Обновлены данные по состоянию на 17:00: из-за российского удара по Харькову сегодня погибли три человека, еще 29 ранены. С первых минут на местах попаданий по разным адресам работали более 250 спасателей и полицейских. Коммунальщики и волонтеры помогают разбирать завалы, оказывать помощь пострадавшим", – говорится в отчете спасателей.

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