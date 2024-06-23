Бельгия закручивает интригу в группе с Украиной, Португалия в плей-офф и упущенная историческая победа Грузии. Главные новости за 22 июня

Сборная Бельгии под руководством Доменико Тедеско одержала свою первую победу на форуме в Германии, обыграв Румынию. Три очка бельгийцам принесли голы двух хавбеков: Тилеманс поразил ворота соперника на самом старте встречи, а финальную точку в поединке поставил Де Брюйне. Благодаря этой победе "красных дьяволов" над румынами интрига в квартере E закрутилась максимально. Каждая из команд сейчас имеет в своем активе по три очка.

"Европейские бразильцы" во втором туре группы F встречалась с "лунными звездами", и в итоге уверенно победила - со счетом 3:0. Голами в составе сборной Португалии отметились Бернарду Силва и Бруну Фернандеш. Еще одно взятие ворот было записано на автогол Акайдына. Примечательно, что Криштиану Роналду вышел на эту игру в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Благодаря уже вышеупомянутому триумфу "лузитанов", Португалия стала единственной национальной командой в истории Евро, которая неизменно выходила из группы (9 раз на 9-ти форумах). К тому же, португальцы сыграют в плей-офф на восьмом ЧЕ подряд.

В матче против чехов Кварацхелии и компании удалось добыть свой первый зачетный балл на чемпионатах Европы. Грузины первыми открыли счет, благодаря голу с пенальти Микаутадзе в компенсированное время к первому тайму. Однако, вскоре после перерыва паритет на табло установил Шик. В итоге, обе сборные сохраняют математические шансы на выход в 1/8, однако эти шансы являются весьма призрачными.

В субботу национальная команда под руководством Сергея Реброва провела тренировочную сессию в рамках подготовки к поединку с Бельгией. Примечательно, что большинство из тех футболистов, которые играли со словаками, на занятии отсутствовали. Речь идет о Зинченко, Бражко, Довбике, Забарном, Шапаренко, Судакове, Мудрике, Зубкове и Матвиенко. В свою очередь, Миколенко, который в контрольном матче против Молдовы получил травму голеностопа, уже приступил к занятиям в общей группе с партнерами.

Как сообщило французское авторитетное издание L'Equipe, "Пари Сен-Жермен" имеет огромную задолженность по заработной плате для своего уже бывшего форварда - Мбаппе. По информации издания, парижский клуб перестал выплачивать Килиану зарплату и различные бонусы еще с апреля этого года.

Есть большая вероятность того, что днепровский клуб не начнет кампанию УПЛ сезона 2024/25. Об этом проинформировал инсайдер и журналист Игорь Бурбас. Сообщается, что Украина может остаться без одного своего клуба уже на старте еврокубкового сезона, поскольку "Днепр-1" может не сыграть даже матчи с "Академией Пушкаша".