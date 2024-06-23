Более шести десятков артиллерийских систем. Генштаб подытожил потери россиян за сутки
Также 1270 оккупантов были ликвидированы
Генштаб ЗСУ
Генштаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали 1270 оккупантов. Также были уничтожены 192 артиллерийские системы.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 534 360 (+1270) человек,
- танков ‒ 8019 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 15398 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 14195 (+61) ед,
- РСЗО – 1108 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 863 (+2) ед,
- самолетов – 359 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11355 (+50),
- крылатых ракет ‒ 2321 (+13),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19248 (+44) ед,
- специальной техники – 2377 (+8).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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