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Более шести десятков артиллерийских систем. Генштаб подытожил потери россиян за сутки

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Также 1270 оккупантов были ликвидированы

Более шести десятков артиллерийских систем. Генштаб подытожил потери россиян за сутки

Генштаб ЗСУ

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Генштаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали 1270 оккупантов. Также были уничтожены 192 артиллерийские системы.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 534 360 (+1270) человек,
  • танков ‒ 8019 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 15398 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 14195 (+61) ед,
  • РСЗО – 1108 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 863 (+2) ед,
  • самолетов – 359 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11355 (+50),
  • крылатых ракет ‒ 2321 (+13),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19248 (+44) ед,
  • специальной техники – 2377 (+8).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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