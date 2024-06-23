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Россияне ночью запустили три Калибра из Азовского моря. ПВО уничтожило два из них

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Атака была в направлении Севера и Запада Украины

Россияне ночью запустили три Калибра из Азовского моря. ПВО уничтожило два из них

ДСНС

Новина українською

Россияне в ночь с 22 на 23 июня атаковали Украину по воздуху. Они запустили три ракеты морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря.

“Две ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в Киевской области. Держим небо!”, – говорится в отчете командующего Воздушными Силами генерала-лейтенанта Николая Олещука.

Как сообщают мониторинговые каналы, две ракеты двигались с территории Крыма в Киев, еще одна – в направлении Ивано-Франковска около 5 утра.

В результате падения обломков ракеты в Киевской области произошли частичные разрушения жилых домов, повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и три автомобиля. Также двое людей получили незначительные ранения.

Россияне ночью запустили три Калибра из Азовского моря. ПВО уничтожило два из них - изображение 1
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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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