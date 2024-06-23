"Я никогда не забуду тот снежный матч против Шахтера": Бангура - о карьере в Динамо Киев
Вспомнил, как все было
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Бывший форвард киевского "Динамо" Исмаэль Бангура рассказал о том, как развивалась его карьера в "Динамо".
Вспомни 2007 год. От кого ты узнал о предложении от "Динамо Киев"?
Это был Ральф Гейз Нагерт, швейцарский агент.
В то время ты что-то знал об Украине и "Динамо"?
О, очень мало! В тот момент я знал лишь то, что в вашей стране очень холодно и что "Динамо" играет в Лиге чемпионов.
Если не секрет, зарплата в "Динамо" была значительно выше, чем до этого в "Ле Мане"?
Да, зарплата в киевском "Динамо" была в три раза выше зарплаты в "Ле Мане".
Кто был твоим самым большим другом во времена выступления за "Динамо"?
Папе Диакате и Юсуф Аила. С Диакате мы были близкими друзьями.
Кто был самым талантливым партнером по "Динамо"?
Все были талантливыми, но особо отметить могу, конечно, Артема Милевского и Александра Алиева. Ожидал от них очень больших достижений в карьере.
Кто в той команде больше всего работал на тренировках?
Не могу никого выделить. Мы все много работали на тренировках и наша сила была в единстве и командном духе.
Как считаете, кто из игроков тогдашнего "Динамо" мог бы проявить себя на топ-уровне футбола?
Прежде всего, это Андрей Ярмоленко.
А кто был самой большой звездой той команды?
Думаю, что Сергей Ребров.
Какой матч в составе "Динамо" вызывает у тебя самое приятное воспоминание?
Конечно, я никогда не забуду тот снежный матч против "Шахтера", ведь я впервые играл под снегом. А особенно приятен он потому, что тогда мы победили 2:1.
Помнишь победные матчи "Динамо" против "Спартака"? Знаешь, насколько важными были те победы для "Динамо" и Украины?
Да, очень хорошо помню их и прекрасно знал, насколько они важны, ведь перед матчем говорил с президентом Игорем Суркисом.
Кстати, в каких отношениях ты был с Игорем Суркисом?
Он был моим наставником и доверял моей манере игры.
Имеешь ли ты связь сейчас с кем-то из клуба? Может, поздравляете друг друга с днем рождения?
Нет, ни с кем уже не общаемся.
Помнишь свой конфликт в финале Кубка Украины-2008 с Владимиром Езерским?
Если откровенно, то не очень хорошо. Что-то похоже на то, что я спешил и хотел продолжать игру, а он не разрешил, мы завелись и сцепились. Точно могу сказать, что после матча мы поговорили и нашли общий язык.
Напомним, Бангура выступал за киевское "Динамо" с 2007 по 2009 гг. (71 матч, 40 голов, 9 голевых передач).
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