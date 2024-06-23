"Я никогда не забуду тот снежный матч против Шахтера": Бангура - о карьере в Динамо Киев

Бывший форвард киевского "Динамо" Исмаэль Бангура рассказал о том, как развивалась его карьера в "Динамо".

Вспомни 2007 год. От кого ты узнал о предложении от "Динамо Киев"?

Это был Ральф Гейз Нагерт, швейцарский агент.

В то время ты что-то знал об Украине и "Динамо"?

О, очень мало! В тот момент я знал лишь то, что в вашей стране очень холодно и что "Динамо" играет в Лиге чемпионов.

Если не секрет, зарплата в "Динамо" была значительно выше, чем до этого в "Ле Мане"?

Да, зарплата в киевском "Динамо" была в три раза выше зарплаты в "Ле Мане".

Кто был твоим самым большим другом во времена выступления за "Динамо"?

Папе Диакате и Юсуф Аила. С Диакате мы были близкими друзьями.

Кто был самым талантливым партнером по "Динамо"?

Все были талантливыми, но особо отметить могу, конечно, Артема Милевского и Александра Алиева. Ожидал от них очень больших достижений в карьере.

Кто в той команде больше всего работал на тренировках?

Не могу никого выделить. Мы все много работали на тренировках и наша сила была в единстве и командном духе.

Как считаете, кто из игроков тогдашнего "Динамо" мог бы проявить себя на топ-уровне футбола?

Прежде всего, это Андрей Ярмоленко.

А кто был самой большой звездой той команды?

Думаю, что Сергей Ребров.

Какой матч в составе "Динамо" вызывает у тебя самое приятное воспоминание?

Конечно, я никогда не забуду тот снежный матч против "Шахтера", ведь я впервые играл под снегом. А особенно приятен он потому, что тогда мы победили 2:1.

Помнишь победные матчи "Динамо" против "Спартака"? Знаешь, насколько важными были те победы для "Динамо" и Украины?

Да, очень хорошо помню их и прекрасно знал, насколько они важны, ведь перед матчем говорил с президентом Игорем Суркисом.

Кстати, в каких отношениях ты был с Игорем Суркисом?

Он был моим наставником и доверял моей манере игры.

Имеешь ли ты связь сейчас с кем-то из клуба? Может, поздравляете друг друга с днем рождения?

Нет, ни с кем уже не общаемся.

Помнишь свой конфликт в финале Кубка Украины-2008 с Владимиром Езерским?

Если откровенно, то не очень хорошо. Что-то похоже на то, что я спешил и хотел продолжать игру, а он не разрешил, мы завелись и сцепились. Точно могу сказать, что после матча мы поговорили и нашли общий язык.