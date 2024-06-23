Вернидуб: Надеемся, Министерство молодежи и спорта предоставит нам разрешение на выезд на зарубежные сборы

Футболисты криворожского "Кривбасса" выходят из отпуска. Главный тренер Юрий Вернидуб рассказал о ближайших планах команды.

- Какими будут особенности подготовки команды на первом сборе?

- Я здесь работаю уже третий год, поэтому кардинально в подготовке что-то менять не буду. Команда собралась и начинает подготовку к новому сезону. Приехали все, кроме сборников. Ждем их приезда в ближайшие дни. Есть микротравмы у некоторых ребят, поэтому они пока не в общей группе.

В целом все по плану. От однократного режима тренировок со временем перейдем к двухразовому. Команда должна заложить фундамент физической подготовки. Будем работать на первом сборе до 29 июня, 30 - выходной, после чего начнется второй сбор.

- Второй сбор "Кривбасс" планирует провести в Словении?

- Да, но вы знаете, в какой ситуации сейчас находится наша страна. Надеемся, Министерство молодежи и спорта предоставит нам разрешение на выезд на зарубежные сборы. Для нас очень важно провести качественные сборы именно за рубежом, сыграть спарринги против хороших европейских оппонентов, ведь "Кривбасс" будет представлять Украину в еврокубках - Лиге Европы.

- Вернулись из аренды Семотюк и Устименко. Как охарактеризуете их выступление во второй части сезона?

- Ребята молодцы, ведь они помогли "Минаю", который до последнего тура боролся за сохранение места в УПЛ. Устименко начал забивать - 5 голов во второй части сезона. Семотюк также неплохо выглядел. Теперь ребята вернулись к нам; посмотрим, как они себя проявят.

- У нас также есть пополнение из юношеской команды "Кривбасса". Какие перспективы у Омельченко, Шевченко, Бутенко и Виливальда в главной команде?

- Они делают первые шаги в профессиональном футболе. Ребята неплохо себя проявили, выступая за U-19. Мы следили за их прогрессом. Поэтому они начинают первый сбор вместе с нами. Посмотрим, смогут ли они конкурировать с игроками первой команды.