Верес решил не продолжать сотрудничество с двумя футболистами
Голкипер и защитник
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Ровенский "Верес" продолжает быть одним из самых активных клубов в решении кадровых вопросов во время межсезонья. На этот раз клуб сообщил об уходе голкипера Евгения Паста и защитника Даниила Хондака. Последний вторую часть сезона провел в перволиговом "Чернигове-ШВСМ" на правах аренды.
Паст сыграл за "Верес" 15 матчей, в которых пропустил 22 гола. Хондак провел за ривненчан 5 игр и забил 1 гол.
Напомним, этим летом клуб покинули защитники Денис Балан и Василий Курко, полузащитники Евгений Банада, Андрей Кухарук, Денис Янаков и Станислав Шарай, а также нападающий Михаил Шестаков. Зато к команде присоединились защитник Роман Гончаренко и нападающий Руслан Степанюк, которые выступали за "Верес" в прошлом.
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