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Игрок Шахтера близок к переходу в Мидтьюлланд за несколько миллионов евро - источник

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Был в аренде

Игрок Шахтера близок к переходу в Мидтьюлланд за несколько миллионов евро - источник

Фото: Шахтар

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Денил Кастилло в ближайшее время станет игроком "Мидтьюлланда", сообщает датское издание Tipsblade. "Горняки" получат около 4-х миллионов евро.

Напомним, что "Шахтер" подписал Кастилло из эквадорского "ЛДУ-Кито" в апреле 2023-го года. Сумма трансфера составила 800 тысяч евро. Вторую часть этого сезона игрок провел в сербском "Партизане" на правах аренды.

За "Шахтер" 20-летний эквадорец сыграл 6 матчей, в которых заработал в пассив 2 желтые карточки. Правда, общее количество его игрового времени равно одному тайму.

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Шахтер (Донецк) Мидтьюлланн (Хернинг) Митьюлланн Дениль Кастильо Дэнил Кастилло
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Источник:
tipsbladet.dk
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.06.2024 в 16:53
зря! перспективный пацан на замену стёпе
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Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.06.2024 в 16:53
зря! перспективный пацан на замену стёпе
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0
0
жека-киев (биг виладж)
23.06.2024 в 17:06
Вони там Криськіва ставлять. А пару лям тримати на лавці, не ті часи. Та і Степан ше в строю
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