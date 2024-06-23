Игрок Шахтера близок к переходу в Мидтьюлланд за несколько миллионов евро - источник

Полузащитник "Шахтера" Денил Кастилло в ближайшее время станет игроком "Мидтьюлланда", сообщает датское издание Tipsblade. "Горняки" получат около 4-х миллионов евро.

Напомним, что "Шахтер" подписал Кастилло из эквадорского "ЛДУ-Кито" в апреле 2023-го года. Сумма трансфера составила 800 тысяч евро. Вторую часть этого сезона игрок провел в сербском "Партизане" на правах аренды.

За "Шахтер" 20-летний эквадорец сыграл 6 матчей, в которых заработал в пассив 2 желтые карточки. Правда, общее количество его игрового времени равно одному тайму.