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Новички Динамо определились с игровыми номерами

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Новички Динамо определились с игровыми номерами

Фото: ФК Динамо Київ

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Новички "Динамо" Максим Брагару и Александр Пихаленок выбрали номера, под которыми они будут выступать в следующем сезоне. Брагару остановился на номере 45, а Пихалонок будет номер 76.

Напомним, футболисты пополнили ряды киевской команды во время летнего межсезонья. Последним клубом Брагару был "Черноморец", а Пихаленок перебрался из "Днепра-1".

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Динамо (Киев) Александр Пихаленок Максим Брагару
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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