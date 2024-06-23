Новички Динамо определились с игровыми номерами
Довольно интересные номера
Фото: ФК Динамо Київ
Новички "Динамо" Максим Брагару и Александр Пихаленок выбрали номера, под которыми они будут выступать в следующем сезоне. Брагару остановился на номере 45, а Пихалонок будет номер 76.
Напомним, футболисты пополнили ряды киевской команды во время летнего межсезонья. Последним клубом Брагару был "Черноморец", а Пихаленок перебрался из "Днепра-1".
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Источник:Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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