Новички Динамо определились с игровыми номерами

Новички "Динамо" Максим Брагару и Александр Пихаленок выбрали номера, под которыми они будут выступать в следующем сезоне. Брагару остановился на номере 45, а Пихалонок будет номер 76.

Напомним, футболисты пополнили ряды киевской команды во время летнего межсезонья. Последним клубом Брагару был "Черноморец", а Пихаленок перебрался из "Днепра-1".