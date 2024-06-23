Бангура: Мой сын часто молится перед сном, чтобы в Украину вернулось спокойствие и мир

Бывший форвард Исмаэль Бангура рассказал следит ли за войной в Украине. С 2007 по 2009 годы игрок выступал за киевское "Динамо".

- В 2014 году была информация о том, что ты можешь продолжить карьеру в России. Это правда?

- Ничего не знаю об этом, вероятно, это были лишь слухи.

- Следишь за ситуацией в Украине?

- Да, конечно. Я смотрю новости каждый день, и они меня глубоко трогают и очень расстраивают. Это расстраивает даже моего восьмилетнего сына. Он часто молится перед сном, чтобы в вашу страну вернулся покой и мир. Сейчас желаю успеха сборной Украины на чемпионате Европы 2024 года. Там работает много моих хороших знакомых, я с радостью воспринял новость о первой победе Украины и желаю ей дальнейших успехов!