Бангура: Мой сын часто молится перед сном, чтобы в Украину вернулось спокойствие и мир
Приятные слова от экс-легионера Динамо
Бывший форвард Исмаэль Бангура рассказал следит ли за войной в Украине. С 2007 по 2009 годы игрок выступал за киевское "Динамо".
- В 2014 году была информация о том, что ты можешь продолжить карьеру в России. Это правда?
- Ничего не знаю об этом, вероятно, это были лишь слухи.
- Следишь за ситуацией в Украине?
- Да, конечно. Я смотрю новости каждый день, и они меня глубоко трогают и очень расстраивают. Это расстраивает даже моего восьмилетнего сына. Он часто молится перед сном, чтобы в вашу страну вернулся покой и мир. Сейчас желаю успеха сборной Украины на чемпионате Европы 2024 года. Там работает много моих хороших знакомых, я с радостью воспринял новость о первой победе Украины и желаю ей дальнейших успехов!
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