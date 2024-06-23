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Баенко: Для Кривбасса будет интересное трансферное окно, потому что сейчас перед клубом стоят серьезные задачи

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Небольшой анонс

Баенко: Для Кривбасса будет интересное трансферное окно, потому что сейчас перед клубом стоят серьезные задачи

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.

- "Кривбасс" покинул один из лидеров команды Бескоровайный. Как прокомментируете переход?

- Да, действительно этот переход состоялся, это трансфер. Это решение ФК "Кривбасс", президента Клуба и самого футболиста. Был запрос от ФК "Полесье", поэтому мы быстро договорились. Все детали уладили. Да, ушел один из лидеров команды, но это футбол.

- Еще несколько игроков покинули расположение "Кривбасса". Это правда?

- Открывается летнее трансферное окно. Поэтому это не впервые, что кто-то из футболистов покидает клуб. У кого-то заканчивается контракт, кто-то будет работать у нас, кто-то ищет себе другую команду. Да, мы работаем над усилением, ищем новых игроков. Для "Кривбасса" вообще будет интересное трансферное окно, потому что сейчас перед клубом стоят серьезные задачи. У нас мало времени на трансферы, ведь впоследствии стартует новый сезон еврокубков и УПЛ. "Кривбасс" движется только вперед.

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Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Баенко
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.06.2024 в 18:02
Там Барса почти всех продаёт. Может подобрать кого нибудь можно. Брат, что думаешь?
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.06.2024 в 18:02
Там Барса почти всех продаёт. Может подобрать кого нибудь можно. Брат, что думаешь?
Ответить
0
0

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