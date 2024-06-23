Алефиренко и Сейтхалилов могут перейти в Колос

По информации Sport Arena, в ближайшее время "Колос" могут пополнить полузащитник Даниил Алефиренко и хавбек Сулейман Сейтхалилов. Оба игрока сейчас находятся на просмотре.

Алефиренко в сезоне 2023/24 годов провел 18 матчей за "Зарю", в которых забил 3 гола. Сейтхалилов за последний год играл в "Металлурге" и "Диназе". За это время он записал в актив 28 матчей, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

Напомним, "Колос" занял 11-е место в УПЛ. Команда уже вышла из отпуска и начала подготовку к новому сезону.