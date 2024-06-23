КМ. Колос - Левый берег 3:2. Начали серию спаррингов

В Калиновке (Киевской области) "Колос" провел первый контрольный матч на летнем межсезонном сборе. Соперником стал "Левый берег" из Первой лиги.

Команда низшего ранга дважды выходила вперед в счете, но в итоге уступила 2:3. Решающий гол забил красивой дугой Артем Гусол. Команда Премьер лиги продолжит подготовку к новому сезону дома, в Ковалевке.

Контрольный матч

23.06.2024. Калиновка, Центральный стадион

"Колос" - "Левый Берег" 3:2

Голы: Алефиренко 39, Криворучко 54, Гусол 80 - Кулиш 34, М.Когут 48