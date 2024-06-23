Полесье проявляет интерес к двум защитникам Днепра-1
Ищут замену Бескоровайному
фото - Олександр Приходько
По информации Sport ua, "Полесье" интересуется защитниками "Днепра-1" Александром Сватко и Эдуардом Сарапием. Клуб уже начал переговоры.
Экстренные поиски в усилении защитного звена начались после получения новичком Даниилом Бескоровайным травмы крестообразной связки. Игрок житомирян может пропустить весь сезон.
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Приоритетом для "Полесья" является Сваток, однако тот имеет варианты с "Карпатами" и клубом из МЛС. В случае неудачи в переговорах с капитаном "Днепра-1", житомиряне сфокусируются на Сарапиеве.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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