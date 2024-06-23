Полесье проявляет интерес к двум защитникам Днепра-1

По информации Sport ua, "Полесье" интересуется защитниками "Днепра-1" Александром Сватко и Эдуардом Сарапием. Клуб уже начал переговоры.

Экстренные поиски в усилении защитного звена начались после получения новичком Даниилом Бескоровайным травмы крестообразной связки. Игрок житомирян может пропустить весь сезон.

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Приоритетом для "Полесья" является Сваток, однако тот имеет варианты с "Карпатами" и клубом из МЛС. В случае неудачи в переговорах с капитаном "Днепра-1", житомиряне сфокусируются на Сарапиеве.