Заря вышла из отпуска, объявила планы на межсезонье и первого спарринг-партнера

Футболисты луганской "Зари" вышла из отпуска. Команда проходит медосмотр, а также сегодня приняла участие в первой тренировке. Сейчас местом дислокации является Киев. 25-го июня "Заря" отправится в Словению на тренировочный сбор. Там они остановятся в городе Рогашка Слатина.

За границей луганчане планируют провести 5-6 контрольных матчей. Первая игра состоится 2-го июля. В соперниках - венгерский "МТК Будапешт".

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Пресс-служба отмечает, что легионеры присоединятся к команде уже в Словении. Эдуардо Герреро приедет после участия в Кубке Америки.