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КМ. Колос - Левый берег 3:2. Видео голов и обзор матча

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Последнее взятие ворот особенно красивое

КМ. Колос - Левый берег 3:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Колос

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В товарищеском матче сошлись представитель УПЛ "Колос" и участник Первой лиги "Левый берег". Команды показали результативный футбол - 5 голов на обоих.

"Левый берег" дважды вел в счете, однако всегда терял преимущество и, в итоге, уступил. Отметим, что за "Колос" забил Даниил Алефиренко, который находится на просмотре.

Контрольный матч

23.06.2024. Калиновка, Центральный стадион

"Колос" - "Левый Берег" 3:2

Голы: Алефиренко 39, Криворучко 54, Гусол 80 - Кулиш 34, М.Когут 48

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Контрольные матчи обзор матчей товарищеские матчи Колос (Ковалевка) Левый берег (Киев)
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Источник:
Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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