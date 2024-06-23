КМ. Колос - Левый берег 3:2. Видео голов и обзор матча
Последнее взятие ворот особенно красивое
Фото: Колос
В товарищеском матче сошлись представитель УПЛ "Колос" и участник Первой лиги "Левый берег". Команды показали результативный футбол - 5 голов на обоих.
"Левый берег" дважды вел в счете, однако всегда терял преимущество и, в итоге, уступил. Отметим, что за "Колос" забил Даниил Алефиренко, который находится на просмотре.
Контрольный матч
23.06.2024. Калиновка, Центральный стадион
"Колос" - "Левый Берег" 3:2
Голы: Алефиренко 39, Криворучко 54, Гусол 80 - Кулиш 34, М.Когут 48
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Источник:Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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