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Винисиус Тобиас попрощался с Реалом. Игрок должен вернуться в Шахтер

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Аренда завершилась

Винисиус Тобиас попрощался с Реалом. Игрок должен вернуться в Шахтер

Фото: Real Madrid Club de Fútbol

Новина українською

Защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас последние 2 сезона провел в на правах аренды в "Реале". Сегодня игрок попрощался с клубом в Instagram.

"Пришло время прощаться! Это были два замечательных года обучения, опыта и роста. Тренерскому составу, директорам и товарищам по команде, мое вечное спасибо.

Просто спасибо за возможность носить эту футболку. Мы еще встретимся, мадридисты. Спасибо за все. Хала Мадрид!", - написал Тобиас.

"Реал" отказался от выкупа игрока. Бразилец провел в футболке "сливочных" 1 официальный матч за основной состав. Скорее всего, Тобиас вернется в "Шахтер".

Контракт футболиста с "горняками" рассчитан до лета 2026-го года. Он еще не имеет ни одного официального матча за украинскую команду.

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Источник:
Тобіас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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