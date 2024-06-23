Винисиус Тобиас попрощался с Реалом. Игрок должен вернуться в Шахтер

Защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас последние 2 сезона провел в на правах аренды в "Реале". Сегодня игрок попрощался с клубом в Instagram.

"Пришло время прощаться! Это были два замечательных года обучения, опыта и роста. Тренерскому составу, директорам и товарищам по команде, мое вечное спасибо. Просто спасибо за возможность носить эту футболку. Мы еще встретимся, мадридисты. Спасибо за все. Хала Мадрид!", - написал Тобиас.

"Реал" отказался от выкупа игрока. Бразилец провел в футболке "сливочных" 1 официальный матч за основной состав. Скорее всего, Тобиас вернется в "Шахтер".

Контракт футболиста с "горняками" рассчитан до лета 2026-го года. Он еще не имеет ни одного официального матча за украинскую команду.