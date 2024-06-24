Германия выиграла группу, Шотландия вылетела, Динамо вышло из отпуска. Главные новости за 23 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 23 июня

Сборная Германии заняла первое место в квартете А. В последнем туре хозяева турнира долгое время проигрывали Швейцарии после гола Ндойе, но на 90+2 минуте Никлас Фюллькруг сравнял счет – 1:1. В итоге Германия сыграет со второй командой группы С (Англия, Дания, Словения или Сербия), а Швейцария – со второй командой группы В (Италия, Албания или Хорватия).

Сборные Шотландии и Венгрии провели маловыразительный матч, в котором победу все же удалось одержать центральноевропейцам. Решающий гол на 90+10 минуте забил нападающий Венгрии Кевин Чобот. Венгрия пока занимает третье место из шести в зачете третьих команд Евро-2024.

Футболисты киевского Динамо, которые не задействованы в национальной сборной, провели первую тренировку на базе в Вите-Литовской. Как информирует официальный сайт Динамо, в занятии принимали участие 28 игроков, в том числе новички клуба Александр Пихаленок и Максим Брагару.

Колумбийский защитник Брайан Себальйос вместе с отцом прибыл в Киев, чтобы пройти медосмотр в Динамо, однако уже в столице Украины у 23-летнего появились сомнения относительно целесообразности перехода в клуб УПЛ, рассказывает Игорь Бурбас. По информации журналиста, после ночной ракетной атаки и отключения света, Себальйос даже до конца не прошел медосмотр и уже скептически относится к дальнейшему пребыванию в Украине.

Завершился плей-офф за выход в Ла Лигу. В финале встречались "Эспаньол" и "Реал" Овьедо. В первой игре со счетом 1:0 победил Овьедо. А вот в ответном матче победила барселонская команда со счетом 2:0. Ранее к Ла Лиге присоединились "Леганес" и "Реал Вальядолид".

Полузащитник "Шахтера" Денил Кастилло в ближайшее время станет игроком "Мидтьюлланна", сообщает датское издание Tipsblade. "Горняки" получат около четырех миллионов евро. "Шахтер" подписал Кастилло из эквадорского "ЛДУ-Кито" в апреле 2023 года за 800 тысяч евро. Вторую часть прошлого сезона игрок провел в сербском "Партизане" на правах аренды.



