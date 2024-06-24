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Силы обороны Украины ликвидировали еще 1300 российских оккупантов - Генштаб

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Силы обороны Украины ликвидировали еще 1300 российских оккупантов - Генштаб

Генштаб ЗСУ

Новина українською

За минувшие сутки боевых действий российская армия потеряла 1300 военных убитыми и ранеными. Кроме этого, было уничтожено 12 танков, 15 ББМ и 51 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 24.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 535660 (+1300) человек,
  • танков - 8031 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 15413 (+15) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems - 14246 (+51) ед,
  • РСЗО / MLRS - 1108 (+0) ед,
  • средства ПВО - 863 (+0) ед,
  • самолетов - 359 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11382 (+27),
  • крылатые ракеты - 2323 (+2),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19304 (+56) ед,
  • специальная техника - 2397 (+20)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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