Спортдиректор ФК Мункач: Всё базируется на системности, она порождает результат

Спортивный директор "Мункач футбольной академии" (МФА) Владимир Рева подвел итоги прошлого сезона, а также рассказал о дальнейших планах команды.

- Сезон 2023/24 ДЮФЛУ на финальной стадии. Все наши 4 академические команды участвовали в матчах плей-офф на пути к финальному этапу - команда U-15 сумела выйти в финальный этап чемпионата. Так как оцениваете сезон для нашей академии?

- Все базируется на системности, именно системность порождает результат. Работал с командой "Шериф" Тирасполь, которая выступала в Кубке Интертото и Кубке УЕФА, работал в клубном женском футболе с ФК "Минск" с которой играл в Лиге Чемпионов и национальной женской сборной Украины, с которой провел два отборочных цикла к Чемпионату Европы и ЧМ (34 матча). То есть есть немалый опыт, которым охотно делюсь с молодыми коллегами.

Именно благодаря системности, построения технологии тренировочного процесса наша команда U 15 (тренеры Александр Днестровский и Виктор Гей) впервые в истории сумела выйти в финальный этап чемпионата ДЮФЛУ.

Относительно особенности нашей работы, то мы единственная футбольная академия в Украине, которая согласно дополнительному закону ФИФА и УЕФА предоставляем международный трансфер игрокам до 18 лет. У нас в академии занимаются юные игроки в шести возрастных категориях (U 12 - U 17). Каждая имеет свои физиологические особенности, отдельный план подготовки, но все базируются на одной тактической схеме. За учебно-тренировочный процесс отвечают 16 тренеров, которых мы готовили в течение полутора лет. В этом сезоне четыре наших академических команды боролись за выход в финальную стадию соревнований чемпионата. Команда U 17 (тренеры - Виталий Пантилов, Николай Пушкарук) дошла до 1/16 финала, команды U 14 (тренеры - Руслан Гогерчак, Александр Войтюк) и U 16 (тренеры - Сергей Ященко, Виталий Трачук) остановились в шаге от финальной части - на стадии 1/4 финала. А вот команда U 15 (тренеры - Александр Днестровский, Виктор Гей) сумела выйти в финальный этап чемпионата, который уже завтра, 21 июня стартует во Львове.

Приятно, что наши передакадемические команды U 13 (тренеры - Сергей Лиснійчук, Константин Кравченко) и U 12 (тренер - Виктор Трачук) стали соответственно чемпионами и бронзовыми призерами чемпионата ДЮФЛУ Закарпатской области. Конечно, эти достижения даются благодаря синергии и упорному труду как менеджерского, тренерско-педагогического, медицинского персонала, хозяйственной группы, которая поддерживает в идеальном состоянии 6 футбольных полей, фитнес-зал, манеж.

Особенностью футбольной академии "Мункача" является то, что каждые полгода наши команды обновляются где-то на 30 процентов - многие игроки получают международный трансфер и переходят играть в европейские футбольные школы. Уже 32 воспитанника Мункач футбольной академии получили такой трансфер. На внутренней арене десятки выпускников МФА пополнили ряды наших профессиональных клубов. Двое наших воспитанников Александр Пищур и Рамик Гаджиев 2005 г.р. (тренеры - Иван Физер и Олег Фамулевич) являются кандидатами в состав олимпийской команды и сборной Украины U 19. Поэтому наша селекционная служба (руководитель Иван Физер) постоянно активно работает и ищет юных футбольных талантов как на территории Закарпатья, так и по всей стране.

- Сейчас активно обсуждается создание будущей Элит-Лиги ДЮФЛУ. По вашему мнению, какой должен быть формат и количество участников будущего турнира?

- Должны быть созданы соответствующие условия, а формировать этот элитный дивизион нужно командами согласно их спортивных достижений и рейтингов.

- Какие планы развития "МФА" на сезон 2024/2025?

- Мы продолжаем работать в системе и будем предоставлять конкурентное футбольное образование. Единственное, чего не хватает из-за войны - отсутствие профессиональной команды. Очень ждем, чтобы победно завершилась война, и тогда, как заверило руководство, сразу же будет сформирована основная взрослая команда. Поэтому продолжаем работать на благо украинского футбола!