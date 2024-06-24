Украина вскоре получит часть из семи срочных батарей Patriot - ОП
Отчет из Офиса президента
фото из свободных источников
Уже приняты решения партнеров по передаче части семи наиболее срочных батарей Patriot, по остальным - еще ведутся переговоры. Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква. "Прошлая неделя - очень хорошее, своевременное решение Румынии о поставке еще одной батареи Patriot. Не просто давалось это решение Украине. Президент Владимир Зеленский проводил неоднократные переговоры с президентом Президент Румынии Клаусом Йоханнисом, велась работа по линии команды Офиса президента. Поэтому имеем результат, очень хороший", - отметил представитель ОП.
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Источник:YouTube
Опубликовал: Александр Бураков
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