Украина вскоре получит часть из семи срочных батарей Patriot - ОП

Уже приняты решения партнеров по передаче части семи наиболее срочных батарей Patriot, по остальным - еще ведутся переговоры.

Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Прошлая неделя - очень хорошее, своевременное решение Румынии о поставке еще одной батареи Patriot. Не просто давалось это решение Украине. Президент Владимир Зеленский проводил неоднократные переговоры с президентом Президент Румынии Клаусом Йоханнисом, велась работа по линии команды Офиса президента. Поэтому имеем результат, очень хороший", - отметил представитель ОП.