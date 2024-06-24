"Не обращаю внимания на легенды". Забарный признался, что не знает, кто такие Линекер и Дель Пьеро
Футбола Илье хватает на поле
Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова
Центральный защитник сборной Украины и "Борнмута" Илья Забарный ответил на вопрос о том, как часто он смотрит футбол.
- Раньше ты говорил, что не знаешь, кто такой Линекер. Теперь знаешь?
- Нет.
- Ты же в Англии, он там звезда.
- Я знаю только оппонентов, против которых играю.
- А актуальных футболистов?
- Актуальных знаю. Я не обращаю внимания на легенды.
- Ты знаешь Тотти?
- Тотти знаю, конечно.
- Дель Пьеро?
- Нет, честно.
- Когда ты был ребенком, то смотрел, против кого "Динамо" играет в Лиге чемпионов?
- Нет. Я не смотрел футбол, честно говорю.
- А сейчас? Или смотришь очень выборочно?
- Выборочно смотрю. Честно. Не изменилось ничего, потому что много футбола сейчас в моей жизни и мне надо отдохнуть. Конечно, выдающиеся матчи: финал Лиги чемпионов, хорошие игры на Евро, топовые матчи, конечно, я смотрю. Но так, чтобы каждую игру..., - сказал Забарный.
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