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"Не обращаю внимания на легенды". Забарный признался, что не знает, кто такие Линекер и Дель Пьеро

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Футбола Илье хватает на поле

"Не обращаю внимания на легенды". Забарный признался, что не знает, кто такие Линекер и Дель Пьеро

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова

Новина українською

Центральный защитник сборной Украины и "Борнмута" Илья Забарный ответил на вопрос о том, как часто он смотрит футбол.

- Раньше ты говорил, что не знаешь, кто такой Линекер. Теперь знаешь?

- Нет.

- Ты же в Англии, он там звезда.

- Я знаю только оппонентов, против которых играю.

- А актуальных футболистов?

- Актуальных знаю. Я не обращаю внимания на легенды.

- Ты знаешь Тотти?

- Тотти знаю, конечно.

- Дель Пьеро?

- Нет, честно.

- Когда ты был ребенком, то смотрел, против кого "Динамо" играет в Лиге чемпионов?

- Нет. Я не смотрел футбол, честно говорю.

- А сейчас? Или смотришь очень выборочно?

- Выборочно смотрю. Честно. Не изменилось ничего, потому что много футбола сейчас в моей жизни и мне надо отдохнуть. Конечно, выдающиеся матчи: финал Лиги чемпионов, хорошие игры на Евро, топовые матчи, конечно, я смотрю. Но так, чтобы каждую игру..., - сказал Забарный.

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Алессандро Дель Пьеро футбол Гари Линекер Илья Забарный
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
24.06.2024 в 14:45
What, what??? Like this??? пздц блъ..
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
24.06.2024 в 14:45
What, what??? Like this??? пздц блъ..
Ответить
0
0

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