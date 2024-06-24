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Сырский провел встречу по уменьшению потерь на войне

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Сырский провел встречу с различными командирами

Сырский провел встречу по уменьшению потерь на войне

Олександр Сирський/Facebook

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что качественная подготовка, эффективная медицинская помощь и технологическое преимущество – это те вещи, которые позволят уменьшить потери во время боевых действий.

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Об этом говорится в сообщении Сырского в Facebook

Сырский провел встречу с командирами, ответственными за подготовку бойцов, представителями учебных центров, ТЦК и СП, командованием Медицинских сил, боевыми медиками, волонтерами и общественными деятелями. На встрече обсуждали факторы, влияющие на сохранение жизней украинским бойцам.

"Ключевое – это качественная подготовка бойцов. В этой сфере есть над чем работать. Убежден, что обучение военнослужащих нужно постоянно совершенствовать, чтобы их подготовка отвечала актуальным вызовам боевой обстановки.

Также обсудили технологическую составляющую, которая влияет на сохранение жизни наших воинов. Одно из направлений - максимальное обеспечение Сил обороны Украины современными беспилотными системами разных модификаций и разработка роботизированных платформ...

Еще один чрезвычайно важный аспект - оказание медицинской помощи раненым непосредственно на поле боя, а также своевременная и максимально безопасная эвакуация, в частности, и с использованием наземных роботизированных платформ. Конечно, сверхважно обеспечивать каждого бойца качественными индивидуальными медицинскими аптечками", - говорится в сообщении Сырского.

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