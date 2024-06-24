Сырский провел встречу по уменьшению потерь на войне

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что качественная подготовка, эффективная медицинская помощь и технологическое преимущество – это те вещи, которые позволят уменьшить потери во время боевых действий.

Об этом говорится в сообщении Сырского в Facebook

Сырский провел встречу с командирами, ответственными за подготовку бойцов, представителями учебных центров, ТЦК и СП, командованием Медицинских сил, боевыми медиками, волонтерами и общественными деятелями. На встрече обсуждали факторы, влияющие на сохранение жизней украинским бойцам.