Охлобыстин, Шаман, мать Кадырова и другие. Совет ЕС принял 14-й пакет санкций против РФ

Совет ЕС сегодня принял 14-й пакет санкций против РФ за полномасштабное вторжение в Украину. Кроме важных секторов экономики ограничения затронули 116 физических и юридических лиц, среди которых известные певцы, актеры, пропагандисты и те, кто работает на ФСБ.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европейского союза.

В список, в частности, попала известная певица Полина Гагарина. Отмечается, что она регулярно выступает в рамках госпропаганды, например, "на мероприятиях в честь незаконной аннексии четырех украинских регионов или годовщины аннексии Крыма".

"Она таким образом поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность Украины. С началом агрессивной войны России против Украины Полина Гагарина смогла получить значительный доход от правительства, несущего ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины", - указано на официальном сайте Совета ЕС.

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Также под санкциями и певец Shaman (Ярослав Дронов), а также актеры Иван Охлобыстин (игравший роль эпатажного доктора Быкова в сериале "Интерны") и Вячеслав Манучаров.

Список пополнил и основатель News Media (в него входят российские паблики Life, Mash, Shot) Арам Габрелянов. Глава организации "Институт развития интернета" Алексей Гореславский, финансировавшей создание сериала "Слово пацана".

Под санкциями теперь и бывшая спортсменка и телеведущая Мария Киселева (вела игру "Слабое звено"), ныне депутат Мосгордумы.

Под ограничениями гендиректор компании "Балтика" Таймураз Боллоев (эту компанию Кремль после войны забрал у международного концерна Carlsberg).

Среди крупных компаний - крупнейшая судоходная компания России "Совкомфлот", пассажирская авиакомпания "Уральские авиалинии" и грузовой авиаперевозчик "Волга-Днепр" (вместе с владельцами).

В списке и миллиардеры Роман Троценко и Игорь Алтушкин, а также госсекретарь "российско-белорусского союзного образования" Дмитрий Мезенцев.

Санкции коснулись так называемого "общественного фонда имени Кадырова" и матери главы Чечни - Аймани Кадырову (в списке санкций отмечается, что фонд Кадырова осуществлял образовательные и милитаристские программы для украинских детей и подростков с целью отторжения их от Украины и их родных).

Ограничения коснулись: командующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева, губернатора Орловской области Андрея Кличкова, главы Росимущества Вадима Яковенко, "Белорусского союза молодежи" и его первого секретаря ЦК Александра Лукьянова, посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мельника.

В перечне и Руслан Перетятько и Андрей Коринец из "группы Каллисто". Она включает офицеров российской военной разведки, организующих фишинговые кампании с целью сохранения конфиденциальных данных в государственных структурах, включая оборону и внешние связи.

Кроме того, ограничительные меры наложены на Александра Склянко и Николая Черных из "хакерской группы Армагеддон", поддерживаемой российской ФСБ. Эта группа осуществляет различные кибератаки, оказывающие существенное влияние на правительства стран-членов ЕС и Украины.

Европейский союз также включил в список санкций двух работающих сотрудников ФСБ в оккупированном Крыму и Севастополе и Международный детский центр "Артек". Он находится под контролем Министерства образования России с момента оккупации Крыма.

Напомним, что 14-й пакет экономических и индивидуальных санкций ЕС в ответ на российскую агрессию против Украины важен, поскольку кроме указанных выше лиц, один из основных его пунктов касается российского сжиженного природного газа.

Пакет санкций содержит запрет на услуги по перегрузке российского СПГ на территории ЕС с целью перевалочных операций в третьи страны. Это включает как перевалку с судна на судно, так и перевалку с судна на берег, а также перегрузочные операции.