Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля - к нему были претензии от начштаба Азова
Сам Зеленский причину перестановок не назвал
фото из свободных источников
Президент Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.
Об этом президент заявил в своем видеообращении.
"Обсудили (на совещании – ред) кадровые вопросы в ВСУ. Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым", - сказал Зеленский.
О причинах увольнения глава государства в обращении не сказал, впрочем, 24 июня стало известно, что начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований с призывом провести расследование в отношении командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля из-за больших потерь среди личного состава.
Андрей Гнатов – бывший начальник штаба и заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг". Весной 2023 был руководителем обороны Бахмута. До службы в ОК "Юг" возглавлял 36-ю бригаду морской пехоты, сформированную из подразделений-выходцев из Крыма. Сам Игнатов также служил на полуострове до его оккупации Россией.
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