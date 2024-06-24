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Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля - к нему были претензии от начштаба Азова

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Сам Зеленский причину перестановок не назвал

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля - к нему были претензии от начштаба Азова

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.

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Об этом президент заявил в своем видеообращении.

"Обсудили (на совещании – ред) кадровые вопросы в ВСУ. Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым", - сказал Зеленский.

О причинах увольнения глава государства в обращении не сказал, впрочем, 24 июня стало известно, что начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований с призывом провести расследование в отношении командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля из-за больших потерь среди личного состава.

Андрей Гнатов – бывший начальник штаба и заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг". Весной 2023 был руководителем обороны Бахмута. До службы в ОК "Юг" возглавлял 36-ю бригаду морской пехоты, сформированную из подразделений-выходцев из Крыма. Сам Игнатов также служил на полуострове до его оккупации Россией.

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Источник:
Сайт Президента Украины
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Karamba911 (Львів)
24.06.2024 в 23:53
Порохоботи де ви?
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Комментарии 1
Karamba911 (Львів)
24.06.2024 в 23:53
Порохоботи де ви?
Ответить
0
0

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