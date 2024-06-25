Силы Обороны ликвидировали 1180 оккупантов за сутки - Генштаб
Акцент на артиллерии
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
За минувшие сутки защитники обезвредили 1180 российских захватчиков. Также было уничтожено 4 танка, 18 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем и другую технику.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага в период с 24.02.22 по 25.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 536 840 (+1180) человек ликвидировано;
- танков - 8035 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 15 431 (+18) ед;
- артиллерийских систем - 14 281 (+35) ед;
- РСЗО - 1108 ед;
- средства ПВО - 863 ед;
- самолетов - 359 ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 413 (+31) ед;
- крылатых ракет - 2324 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 19 362 (+58) ед;
- специальной техники - 2403 (+6) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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