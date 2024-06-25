Украина будет в трех шагах к членству в ЕС после завершения переговоров о вступлении - Кулеба
Обозначен порядок действий
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После завершения переговоров о вступлении в ЕС Украина будет в трех шагах к полноправному членству в Европейском союзе.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
По словам Кулебы, этими тремя шагами будут следующие:
- Вывод Еврокомиссии об успешном завершении переговоров и достижении Украиной соответствия критериям вступления;
- Решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС;
- Ратификация соглашения парламентами государств-членов ЕС и приобретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе
"Завтра (25 июня - прим.) будет инаугурационная часть, потом будут шесть кластеров переговоров, которые будут открываться и закрываться, это уже будут специалисты в соответствующих областях работать и приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами ЕС", - подчеркнул глава МИД.
Также Дмитрий Кулеба отметил, что вступление Украины в ЕС будет событием глобального значения для Европы.
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