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Украина будет в трех шагах к членству в ЕС после завершения переговоров о вступлении - Кулеба

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Украина будет в трех шагах к членству в ЕС после завершения переговоров о вступлении - Кулеба

Getty Images / Global Images Ukraine

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После завершения переговоров о вступлении в ЕС Украина будет в трех шагах к полноправному членству в Европейском союзе.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

По словам Кулебы, этими тремя шагами будут следующие:

  1. Вывод Еврокомиссии об успешном завершении переговоров и достижении Украиной соответствия критериям вступления;
  2. Решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС;
  3. Ратификация соглашения парламентами государств-членов ЕС и приобретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе

"Завтра (25 июня - прим.) будет инаугурационная часть, потом будут шесть кластеров переговоров, которые будут открываться и закрываться, это уже будут специалисты в соответствующих областях работать и приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами ЕС", - подчеркнул глава МИД.

Также Дмитрий Кулеба отметил, что вступление Украины в ЕС будет событием глобального значения для Европы.

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Источник:
МЗС України
Опубликовал: Александр Бураков
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