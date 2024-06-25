Украина будет в трех шагах к членству в ЕС после завершения переговоров о вступлении - Кулеба

После завершения переговоров о вступлении в ЕС Украина будет в трех шагах к полноправному членству в Европейском союзе.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

По словам Кулебы, этими тремя шагами будут следующие:

Вывод Еврокомиссии об успешном завершении переговоров и достижении Украиной соответствия критериям вступления; Решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС; Ратификация соглашения парламентами государств-членов ЕС и приобретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе

"Завтра (25 июня - прим.) будет инаугурационная часть, потом будут шесть кластеров переговоров, которые будут открываться и закрываться, это уже будут специалисты в соответствующих областях работать и приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами ЕС", - подчеркнул глава МИД.

Также Дмитрий Кулеба отметил, что вступление Украины в ЕС будет событием глобального значения для Европы.