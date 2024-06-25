Легенда Карпат Худобяк перейдёт в новый европейский клуб - хавбеку уже 39 лет
Возрастной игрок останется в Кипре
Фото: twimg.com / Автор невідомий
Украинский полузащитник Игорь Худобяк нашёл новый вариант для продолжения карьеры.
По информации Transfermarkt, с 1-го июня 39-летний футболист пополнит состав кипрского "Эрмиса" на правах свободного агента. Последним его клубом был "Ксиломитву".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По итогам прошлого сезона "Эрмис" вылетел в третий по силе дивизион Кипра.
Худобяк - воспитанник ивано-франковского "Спартака". Наиболее известен Игорь по выступлениям за львовские "Карпаты" с 2005 по 2017 год.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Transfermarkt
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Экс-игрок сборной Румынии: Мы выйдем в ⅛. Будет ничья со Словакией, все уже решено
- Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля - к нему были претензии от начштаба Азова
- Хорватия - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Бельгия закручивает интригу в группе с Украиной, Португалия в плей-офф и упущенная историческая победа Грузии. Главные новости за 22 июня
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн