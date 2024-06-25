Легенда Карпат Худобяк перейдёт в новый европейский клуб - хавбеку уже 39 лет

Украинский полузащитник Игорь Худобяк нашёл новый вариант для продолжения карьеры.

По информации Transfermarkt, с 1-го июня 39-летний футболист пополнит состав кипрского "Эрмиса" на правах свободного агента. Последним его клубом был "Ксиломитву".

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По итогам прошлого сезона "Эрмис" вылетел в третий по силе дивизион Кипра.

Худобяк - воспитанник ивано-франковского "Спартака". Наиболее известен Игорь по выступлениям за львовские "Карпаты" с 2005 по 2017 год.