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В случае победы Трамп может прекратить военную помощь Украине. Названо условие

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Правда, пока всё на уровне догадок

В случае победы Трамп может прекратить военную помощь Украине. Названо условие

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план прекращения войны в Украине, на случай его победы на президентских выборах в США.

Об этом сообщает Reuters.

План разрабатывали Кит Келлог и Фред Фляйц, которые занимали должности руководителей аппарата Совета национальной безопасности Трампа во время его президентства в 2017-2021 годах.

Он предусматривает, что в избрание президентом США Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от переговоров США, зато Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

Келлог заявил, что в случае победы Трампа на выборах будет крайне важно быстро посадить Россию и Украину за стол переговоров.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - отметил он.

Фляйц сказал, что Украине не нужно формально уступать территорию России согласно их плану. Однако, по его словам, Украина вряд ли сможет восстановить контроль над всей своей территорией в ближайшей перспективе.

По словам Келлога и Фляйца, для достижения длительного мира в Украине нужны дополнительные гарантии безопасности для Украины. Фляйц добавил, что "вооружение Украины до зубов", вероятно, будет ключевым элементом этого.

Фляйц рассказал, что Трамп ознакомился с их стратегией и отреагировал на нее положительно.

"Я не утверждаю, что он согласился с ней или согласился с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь", - сказал он.

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Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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download1 (huyersk)
25.06.2024 в 12:50
Не будуть вони фінансувати диктаторський режим зеленського
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Комментарии 2
download1 (huyersk)
25.06.2024 в 12:50
Не будуть вони фінансувати диктаторський режим зеленського
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Romanik2806 (Киев)
25.06.2024 в 13:45
Ваня, ти мабуть не там живеш. Нічого що Зеленський не нападав не на кого? Іди проспись Ваня з Іванова.
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