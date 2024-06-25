В случае победы Трамп может прекратить военную помощь Украине. Названо условие
Правда, пока всё на уровне догадок
Getty Images/Global Images Ukraine
Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план прекращения войны в Украине, на случай его победы на президентских выборах в США.
Об этом сообщает Reuters.
План разрабатывали Кит Келлог и Фред Фляйц, которые занимали должности руководителей аппарата Совета национальной безопасности Трампа во время его президентства в 2017-2021 годах.
Он предусматривает, что в избрание президентом США Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от переговоров США, зато Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.
Келлог заявил, что в случае победы Трампа на выборах будет крайне важно быстро посадить Россию и Украину за стол переговоров.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - отметил он.
Фляйц сказал, что Украине не нужно формально уступать территорию России согласно их плану. Однако, по его словам, Украина вряд ли сможет восстановить контроль над всей своей территорией в ближайшей перспективе.
По словам Келлога и Фляйца, для достижения длительного мира в Украине нужны дополнительные гарантии безопасности для Украины. Фляйц добавил, что "вооружение Украины до зубов", вероятно, будет ключевым элементом этого.
Фляйц рассказал, что Трамп ознакомился с их стратегией и отреагировал на нее положительно.
"Я не утверждаю, что он согласился с ней или согласился с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь", - сказал он.
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