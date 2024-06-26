Безумная развязка в группе D, скучная Англия, Фесюн в Шахтере. Главные новости за 25 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 25 июня.

Были сыграны матчи последнего тура в группе D. Настоящий праздник футбола подарили болельщикам сборные Австрии и Нидерландов. Матч завершился победой Австрии – 3:2. Таким образом Австрия с первого места выходит в 1/8 финала, а Нидерланды опустились на третье место. В параллельном матче Франции и Польша сыграли вничью 1:1. Французы завершили групповой этап на второй позиции.

В группе С Англия и Словения, а также Сербия и Дания не порадовали ярким футболом. Оба противостояния завершились без голов. Таким образом Англия завершила групповой этап на первом месте. Дания и Словения набрали по три очка, но по дополнительным показателям второй финишировала сборная Дании. Словения с третьего места тоже выходит в 1/8. Сербы завершили свои выступления на последнем месте и уезжают домой.

Донецкий клуб официально объявил о подписании 21-летнего голкипера "Колоса" Кирилла Фесюна. Соглашение игрока с донецким клубом рассчитано на 5 лет. В сезоне-2023/24 был основным вратарем команды из Ковалевки, приняв участие в 29 матчах чемпионата Украины (31 пропущенный мяч, 12 сухих игр). В общей сложности сыграл 35 матчей в ЧУ.

Защитник Виталий Миколенко работает вместе со всеми, а вот хавбеки Виктор Цыганков и Михаил Мудрик не работали в общей группе. Цыганков уже на Евро получил повреждение. Отсутствие Мудрика вызывает вопросы. О травме вингера "Челси" ранее не сообщалось. Напомним, что Украина сыграет против Бельгии в среду в 19.00.

Владимир Чеснаков официально вошел в тренерский штаб первой команды "Ворсклы". Об этом сообщил официальный сайт полтавского клуба. Напомним, 21 мая 2024 года Чеснаков объявил о завершении карьеры, которую он полностью провел в составе "Ворсклы". С 2006 года Владимир записал на свой счет 17 голов и 10 результативных передач в 416 матчах.

Мадридский клуб сообщает, что Начо принял решение завершить карьеру игрока "сливочных". В 2001 году Начо присоединился к "Реалу" в возрасте всего 10 лет и играл в молодежной академии, пока не дебютировал в первой команде в 2012 году. С тех пор он играл в составе "сливочных" в течение 12 сезонов. Он стал одним из пяти игроков, выигравших 6 трофеев самого престижного еврокубка в истории футбола.