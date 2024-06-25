Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Сильное решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба российских Вооруженных сил Валерия Герасимова.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
Они, как отмечает суд, несут ответственность за военные преступления в виде нападений на гражданские объекты и в виде причинения чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или повреждения гражданских объектов, а также за преступление против человечности.
"Есть достаточные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные российскими вооруженными силами по украинской электрической инфраструктуре по меньшей мере с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года", - говорится в сообщении.
Комментируя ордера на Шойгу и Герасимова, Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что это еще один значимый шаг на пути к обеспечению полной ответственности агрессора.
"Приветствую независимую работу МУС, направленную на защиту основ мирового порядка, основанного на законах и правилах. Искренне благодарен прокурорам, следователям СБУ, Национальной полиции Украины и всем тем, чьи настойчивые усилия способствовали достижению этого результата", - сказал он.
17 марта 2023 года МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за депортации украинских детей в Россию.
Популярное сейчас
- Украина на Евро-2024. Какие коэффициенты дают букмекеры на матчи нашей сборной
- Легенда Карпат Худобяк перейдёт в новый европейский клуб - хавбеку уже 39 лет
- Экс-игрок сборной Румынии: Мы выйдем в ⅛. Будет ничья со Словакией, все уже решено
- Бельгия закручивает интригу в группе с Украиной, Португалия в плей-офф и упущенная историческая победа Грузии. Главные новости за 22 июня
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
Комментарии 1