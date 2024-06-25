Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Вторая Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба российских Вооруженных сил Валерия Герасимова.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Они, как отмечает суд, несут ответственность за военные преступления в виде нападений на гражданские объекты и в виде причинения чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или повреждения гражданских объектов, а также за преступление против человечности.

"Есть достаточные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные российскими вооруженными силами по украинской электрической инфраструктуре по меньшей мере с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года", - говорится в сообщении.

Комментируя ордера на Шойгу и Герасимова, Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что это еще один значимый шаг на пути к обеспечению полной ответственности агрессора.

"Приветствую независимую работу МУС, направленную на защиту основ мирового порядка, основанного на законах и правилах. Искренне благодарен прокурорам, следователям СБУ, Национальной полиции Украины и всем тем, чьи настойчивые усилия способствовали достижению этого результата", - сказал он.

17 марта 2023 года МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за депортации украинских детей в Россию.