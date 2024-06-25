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90 украинских военных вернулось домой из российского плена

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Состоялся 53-й обмен пленными

90 украинских военных вернулось домой из российского плена

ВСУ

Новина українською

Сегодня, 25 июня, состоялся обмен пленными. Среди освобожденных представителей ВСУ – 58 (из них ВМС – 17, ГПСУ – 18, ТрО – 8) и НГУ – 32. Домой попали 59 защитников Мариуполя (52 из них были на "Азовстали") и 5 защитников ЧАЭС.

"За активную помощь в освобождении украинских военных из российского плена выражаем отдельную благодарность Объединенным Арабским Эмиратам", – отмечают в Координационном центре по вопросам обращения с военнопленными.

После начала полномасштабного вторжения из плена удалось освободить уже 3300 защитников.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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