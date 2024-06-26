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Более 1200 захватчиков и 40 артсистем. Генштаб подытожил российские потери в войне с Украиной

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Под 150 выведенных из строя единиц техники

Более 1200 захватчиков и 40 артсистем. Генштаб подытожил российские потери в войне с Украиной

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1220 российских военных. Кроме того, было уничтожено 19 боевых бронированных машин и 40 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ 26 июня.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 538 060 (+1220) человек
  • танков - 8039 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 15 450 (+19) ед;
  • артиллерийских систем - 14 321 (+40) ед;
  • РСЗО - 1108 ед;
  • средства ПВО - 863 ед;
  • самолетов - 359 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 435 (+22) ед;
  • крылатых ракет - 2324 (+13) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19 407 (+45) ед;
  • специальной техники - 2409 (+6) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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