Более 1200 захватчиков и 40 артсистем. Генштаб подытожил российские потери в войне с Украиной
Под 150 выведенных из строя единиц техники
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1220 российских военных. Кроме того, было уничтожено 19 боевых бронированных машин и 40 артиллерийских систем.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ 26 июня.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 538 060 (+1220) человек
- танков - 8039 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 15 450 (+19) ед;
- артиллерийских систем - 14 321 (+40) ед;
- РСЗО - 1108 ед;
- средства ПВО - 863 ед;
- самолетов - 359 ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 435 (+22) ед;
- крылатых ракет - 2324 (+13) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 19 407 (+45) ед;
- специальной техники - 2409 (+6) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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