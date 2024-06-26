Зеленский в Донецкой области представил нового командующего Объединенных сил ВСУ и призвал беречь людей

Президент Владимир Зеленский, находясь в Донецкой области, провел совещание, на котором представил новоназначенного командующего Объединенных сил ВСУ Андрея Гнатова.

Читайте также Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля - к нему были претензии от начштаба Азова

Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины.

"Понимаю, что это одна из самых ответственных миссий, наверное, одна из самых сложных должностей в армии, особенно во время войны. Поэтому я хочу пожелать вам эффективной работы, успехов и, конечно, победы - как результат соответствующих действий. Очень хочется, чтобы вы помнили, что самое главное - это наши люди, и делали все, чтобы сохранить максимум личного состава", - сказал Зеленский.

Также во время совещания президент заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина и начальника управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Александра Надточия.

Сырский доложил о ситуации на линии фронта в Донецкой области и на отдельных направлениях в Харьковской, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Филашкин рассказал о достройке линий обороны.

"По его словам, третья линия фортификаций, которую возводят гражданские, готова на 90%. Он также отметил, что областная власть помогает военным в строительстве второй линии оборонительных сооружений", - сказано в сообщении.