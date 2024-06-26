Украина в рамках обмена отдала РФ одного из попов УПЦ МП
Его уже встретил российский патриарх Кирилл
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В рамках последнего обмена пленными в Россию поехал осужденный в Украине митрополит УПЦ МП Ионафан, который оправдывал российскую вооруженную агрессию. Он уже успел встретиться с патриархом РПЦ Владимиром Гундяевым (Кириллом).
Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в Facebook, а также различные российские СМИ.
В частности, Ковалев в соцсети отметил, что митрополит УПЦ МП Ионафан уже в РФ, а в Украину вернулись 90 военнопленных. По его словам, Ионафан мог дать согласие на свой обмен 10 апреля этого года.
25 июня РПЦ сообщила, что 75-летний Ионафан был освобожден 22 июня "по ходатайству Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в результате проведенных переговоров".
В еще одном сообщении РПЦ также сказано, что Кирилл встретился с Ионафаном и наградил его церковным орденом Сергия Радонежского I степени. Хотя о самом одрене в РПЦ сообщили еще в конце января 2024 года, это был подарок Ионафану на день рождения.
На видео Кирилл говорит Ионафану: "Вы живы, здоровы, глаза такие же как 20 лет назад. Но сразу видно, что пребывание в плену, не только духовном, но и физическом, свой отпечаток накладывает"
Напомним, что в августе прошлого года украинский суд признал Ионафана, который возглавлял Тульчинскую епархию УПЦ (Винницкая область), виновным. Ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников.
Во время обысков у Ионафана нашли листовки и тексты с пророссийской пропагандой и призывами к насильственному изменению конституционного строя.
В Украину 25 июня вернулись 90 украинских воинов из российского плена. Оккупанты утверждают, что произошел равноценный обмен 90 на 90.
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