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Украинские защитники уничтожили 1260 оккупантов - Генштаб ВСУ

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Выведено из строя 150 единиц боевой техники

Украинские защитники уничтожили 1260 оккупантов - Генштаб ВСУ

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки боевых действий российская армия потеряла 1260 военных убитыми и ранеными. Кроме этого, было уничтожено 61 единицу автомобильной техники и 42 артиллерийские системы.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 27.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 539 320 (+1260) человек,
  • танков - 8042 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 15459 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 14363 (+42) ед,
  • РСЗО - 1108 (+0) ед,
  • средства ПВО - 868 (+5) ед,
  • самолетов - 359 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11459 (+24),
  • крылатые ракеты - 2324 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19468 (+61) ед,
  • специальная техника - 2420 (+11).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
27.06.2024 в 08:56
А наші воїни і без підтримки від футбольної спільноти роблять свою спаву . Бережи вас бог . Вибачте , що у наших ногом'ячистів тільки в інтерв'ю був бій за нашу країну , за вас . Слава Україні. Смерть її ворогам !
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Комментарии 1
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
27.06.2024 в 08:56
А наші воїни і без підтримки від футбольної спільноти роблять свою спаву . Бережи вас бог . Вибачте , що у наших ногом'ячистів тільки в інтерв'ю був бій за нашу країну , за вас . Слава Україні. Смерть її ворогам !
Ответить
0
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