Украинские защитники уничтожили 1260 оккупантов - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки боевых действий российская армия потеряла 1260 военных убитыми и ранеными. Кроме этого, было уничтожено 61 единицу автомобильной техники и 42 артиллерийские системы.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 27.06.24 ориентировочно составляют: