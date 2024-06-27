Украинские защитники уничтожили 1260 оккупантов - Генштаб ВСУ
Выведено из строя 150 единиц боевой техники
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки боевых действий российская армия потеряла 1260 военных убитыми и ранеными. Кроме этого, было уничтожено 61 единицу автомобильной техники и 42 артиллерийские системы.
Об этом говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 27.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 539 320 (+1260) человек,
- танков - 8042 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 15459 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 14363 (+42) ед,
- РСЗО - 1108 (+0) ед,
- средства ПВО - 868 (+5) ед,
- самолетов - 359 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11459 (+24),
- крылатые ракеты - 2324 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19468 (+61) ед,
- специальная техника - 2420 (+11).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
27.06.2024 в 08:56
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