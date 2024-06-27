Ночью силами ПВО над Украиной сбито 5 ракет и 23 шахеда
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В ночь на 27 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования и ударные БпЛА типа "Shahed".
Всего враг применил 6 ракет различных типов и 23 ударных БПЛА:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл.- рф.);
- 4 крылатые ракеты "Калибр" (из северо-восточной части акватории Черного моря);
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Курской области - рф.);
- 23 ударные БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Приморско-Ахтарск - рф).
В результате противовоздушного боя сбито 28 воздушных целей:
- 4 крылатые ракеты "Калибр";
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69;
- 23 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
К боевой работе привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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