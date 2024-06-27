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Ночью силами ПВО над Украиной сбито 5 ракет и 23 шахеда

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Ночью силами ПВО над Украиной сбито 5 ракет и 23 шахеда

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В ночь на 27 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования и ударные БпЛА типа "Shahed".

Всего враг применил 6 ракет различных типов и 23 ударных БПЛА:

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл.- рф.);
  • 4 крылатые ракеты "Калибр" (из северо-восточной части акватории Черного моря);
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Курской области - рф.);
  • 23 ударные БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Приморско-Ахтарск - рф).

В результате противовоздушного боя сбито 28 воздушных целей:

  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69;
  • 23 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

К боевой работе привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

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Опубликовал: Александр Бураков
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