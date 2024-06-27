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Дроны атаковали российский химический завод в Тверской области - СМИ

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Дроны атаковали российский химический завод в Тверской области - СМИ

ASTRA

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В ночь на 27 июня четверг беспилотники атаковали Редкинский опытный завод (РДЗ) в Тверской области РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

"На заводе повреждены трубопровод, крыша и здание одного из цехов. Пострадавших нет, всех работников эвакуировали", - говорится в сообщении.

Редкинский опытный завод находится примерно в 40 километрах от Твери. Из открытых источников известно, что там производят химические реагенты и добавки, которые, в том числе, используются в военной промышленности. Также завод занимается производством авиационного топлива.

Само предприятие не сообщало об атаке. Власти Тверской области заявляли, что якобы дроны атаковали Конаковский муниципальный округ, в который входит населенный пункт Редкино.

В свою очередь российское минобороны заявило, что сегодня ночью ПВО якобы "уничтожила" четыре БПЛА над территорией Тверской, два - над территорией Московской и один - над территорией Белгородской областей.

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Источник:
ASTRA
Опубликовал: Александр Бураков
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