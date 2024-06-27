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Украина получила транш на 1,9 млрд евро от Евросоюза

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Общий объём программы - 50 млрд. евро.

Украина получила транш на 1,9 млрд евро от Евросоюза

фото из свободных источников

Новина українською
Украина получила 1,9 млрд евро безусловного финансирования от ЕС в рамках Ukraine Facility, сообщает Министерство финансов Украины.

"С начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 млрд евро прямой бюджетной помощи. Эти средства способствовали поддержке макроэкономической стабильности, а также позволяют обеспечивать финансирование приоритетных бюджетных потребностей.

ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть решающую роль в ускорении нашей победы и укреплении экономической устойчивости страны", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним, в феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год.
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Источник:
Мінфін2
Опубликовал: Александр Бураков
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