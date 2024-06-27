  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности
В тренде

Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности

Общие новости

Подписан ещё один важный документ

Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности

Geert Vanden Wijngaert/AP/picture alliance

Новина українською

В четверг, 27 июня, президент Владимир Зеленский подписал соглашение о гарантиях безопасности с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщает The Guardian.

Предварительный текст документа содержал два основных раздела по безопасности гарантий, каждый из которых насчитывает девять пунктов, в частности:

  • Поддержку в 50 миллиардов евро, заложенные в бюджет ЕС на ближайшие четыре года в рамках программы Ukraine Facility; деньги на возмещение странам ЕС предоставленного Украине оружия из Европейского фонда мира; пять миллиардов - на оружие из Фонда помощи Украине и доходы от замороженных активов РФ.
  • Первый раздел соглашения сфокусирован на долгосрочном обеспечении военной техникой, военной подготовке и оборонной реформе, сотрудничестве оборонных индустрий Украины и ЕС, кибербезопасности, обмене разведданными и тому подобное.
  • Во втором разделе речь идет о "будущем Украины и ее граждан в Евросоюзе", разминировании и восстановлении, продолжении поддержки беженцев, сохранении и усилении антироссийских санкций, создании спецтрибунала для политической верхушки РФ и т.д.
  • Отдельным разделом в соглашении очерчен план действий в случае вероятной агрессии в будущем. В частности, речь идет о срочных консультациях, которые должны состояться в течение суток.

На сегодня Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности с 16 европейскими государствами и Соединенными Штатами. В число стран-партнеров вошли Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция и Исландия.

Ранее Зеленский сообщил, что в Брюсселе планируется подписание сразу трех соглашений по безопасности, одно из которых - с Европейским Союзом в целом.

По теме
yellow-arrow
Украина получила транш на 1,9 млрд евро от Евросоюза
yellow-arrow
Дроны атаковали российский химический завод в Тверской области - СМИ
yellow-arrow
Ночью силами ПВО над Украиной сбито 5 ракет и 23 шахеда
Украина Евросоюз война с россией гарантии безопасности
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Guardian
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости