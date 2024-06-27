Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности
Подписан ещё один важный документ
Geert Vanden Wijngaert/AP/picture alliance
В четверг, 27 июня, президент Владимир Зеленский подписал соглашение о гарантиях безопасности с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Об этом сообщает The Guardian.
Предварительный текст документа содержал два основных раздела по безопасности гарантий, каждый из которых насчитывает девять пунктов, в частности:
- Поддержку в 50 миллиардов евро, заложенные в бюджет ЕС на ближайшие четыре года в рамках программы Ukraine Facility; деньги на возмещение странам ЕС предоставленного Украине оружия из Европейского фонда мира; пять миллиардов - на оружие из Фонда помощи Украине и доходы от замороженных активов РФ.
- Первый раздел соглашения сфокусирован на долгосрочном обеспечении военной техникой, военной подготовке и оборонной реформе, сотрудничестве оборонных индустрий Украины и ЕС, кибербезопасности, обмене разведданными и тому подобное.
- Во втором разделе речь идет о "будущем Украины и ее граждан в Евросоюзе", разминировании и восстановлении, продолжении поддержки беженцев, сохранении и усилении антироссийских санкций, создании спецтрибунала для политической верхушки РФ и т.д.
- Отдельным разделом в соглашении очерчен план действий в случае вероятной агрессии в будущем. В частности, речь идет о срочных консультациях, которые должны состояться в течение суток.
На сегодня Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности с 16 европейскими государствами и Соединенными Штатами. В число стран-партнеров вошли Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция и Исландия.
Ранее Зеленский сообщил, что в Брюсселе планируется подписание сразу трех соглашений по безопасности, одно из которых - с Европейским Союзом в целом.
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