Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности

В четверг, 27 июня, президент Владимир Зеленский подписал соглашение о гарантиях безопасности с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщает The Guardian.

Предварительный текст документа содержал два основных раздела по безопасности гарантий, каждый из которых насчитывает девять пунктов, в частности:

Поддержку в 50 миллиардов евро, заложенные в бюджет ЕС на ближайшие четыре года в рамках программы Ukraine Facility; деньги на возмещение странам ЕС предоставленного Украине оружия из Европейского фонда мира; пять миллиардов - на оружие из Фонда помощи Украине и доходы от замороженных активов РФ.

Первый раздел соглашения сфокусирован на долгосрочном обеспечении военной техникой, военной подготовке и оборонной реформе, сотрудничестве оборонных индустрий Украины и ЕС, кибербезопасности, обмене разведданными и тому подобное.

Во втором разделе речь идет о "будущем Украины и ее граждан в Евросоюзе", разминировании и восстановлении, продолжении поддержки беженцев, сохранении и усилении антироссийских санкций, создании спецтрибунала для политической верхушки РФ и т.д.

Отдельным разделом в соглашении очерчен план действий в случае вероятной агрессии в будущем. В частности, речь идет о срочных консультациях, которые должны состояться в течение суток.

На сегодня Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности с 16 европейскими государствами и Соединенными Штатами. В число стран-партнеров вошли Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция и Исландия.

Ранее Зеленский сообщил, что в Брюсселе планируется подписание сразу трех соглашений по безопасности, одно из которых - с Европейским Союзом в целом.