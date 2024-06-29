Календарь УПЛ-2023/24, Реал отпустил форварда в Катар, новая форма Жироны. Главные новости за 28 июня

Чемпионат стартует 3 августа. Базовая дата последнего тура - 24 мая. "Динамо" и "Шахтер" сыграют между собой в 11-м (базовая дата - 26 октября) и 26-м (26 апреля) турах. Напомним, что есть вероятность того, что "Днепр-1" снимется с чемпионата, однако официально эта информация пока не подтверждена.

"Мы в режиме ожидания. Следим за развитием событий. Какое решение примет УПЛ, так и будет", - сказал генеральный менеджер "Миная" Мирослав Небесник. Отметим, что по информации журналиста Игоря Бурбаса, "Днепр-1" готовит официальное письмо в УПЛ о снятии с соревнований.

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Нападающий перешел в клуб "Аль-Гарафа". Команда в прошлом сезоне заняла третье место в Премьер-лиге Катара. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года, с опцией продления на дополнительный сезон. Хоселу присоединился к "Реалу" в 2023 году на правах аренды из "Эспаньола", а недавно мадридский клуб активировал опцию выкупа контракта игрока.

"Жирона" вместе со своим техническим спонсором Puma представила домашний комплект формы на сезон 2024/2025. Комплект выполнен в традиционных для клуба красно-белых цветах и при этом визуально напоминает "шашечный" узор, который часто использует сборная Хорватии. В презентации формы приняли участие Виктор Цыганков и Артем Довбик.

По информации журналиста Тавольери, турки заплатят за игрока 8 млн евро. При этом турецкий клуб еще не согласовал условия контракта с самим украинцем. Ему предлагают контракт на три года с опцией продления еще год. Также за украинцем пристально следит и "Фенербахче", который, в отличие от "Трабзонспора", может предложить Яремчуку возможность играть в ЛЧ в следующем сезоне.