Кополовец о заявлении Орбана: Давайте мы Будапешт аннексируем

Бывший футболист "Миная" прокомментировал слова премьер-министра соседней страны.

"Как украинец и житель Закарпатья, я максимально негативно отношусь к требованиям венгров. Давайте мы тогда Будапешт аннексируем. Венгры настроены агрессивно по отношению к нам, хотя не все.

Закарпатье – это Украина! Да, этот регион не всегда был украинским, но подождите – мир менялся и сейчас есть четко установленные границы. В противном случае за каждую землю будут войны, потому что когда-то она кому-то принадлежала".