Кополовец о заявлении Орбана: Давайте мы Будапешт аннексируем
Экс-игрок Карпат отреагировал на территориальные претензии Венгрии
Фото: facebook.com/minajfootballclub / Автор невідомий
Бывший футболист "Миная" прокомментировал слова премьер-министра соседней страны.
"Как украинец и житель Закарпатья, я максимально негативно отношусь к требованиям венгров. Давайте мы тогда Будапешт аннексируем. Венгры настроены агрессивно по отношению к нам, хотя не все.
Закарпатье – это Украина! Да, этот регион не всегда был украинским, но подождите – мир менялся и сейчас есть четко установленные границы. В противном случае за каждую землю будут войны, потому что когда-то она кому-то принадлежала".
"На Закарпатье живет много венгров, некоторые даже на украинском не разговаривают. Так было всегда, но никто никого не притесняет. Венграм комфортно живется в Закарпатье. Насколько я знаю, они получают какие-либо выплаты от правительства Орбана”, – рассказал Михаил.
Кополовец родился в селе Пилипец (ныне Хустский район), выступал в ФК "Закарпатье" с 2001 по 2007 год.
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