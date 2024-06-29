Силы обороны ликвидировали за сутки более тысячи россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Более полусотни артиллерийских систем выведены из строя
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувший день войны.
Силы обороны Украины ликвидировали 1070 окупантов. Кроме этого, было уничтожено 177 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 541 560 (+1070) человек,
- танков ‒ 8073 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 15505 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 14480 (+57) ед,
- РСЗО – 1109 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 871 (+0) ед,
- самолетов – 360 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11538 (+29),
- крылатых ракет ‒ 2331 (+2),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 19568 (+54) ед,
- специальной техники – 2436 (+5).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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