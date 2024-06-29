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Силы ПВО сбили 10 из 10 ударных БПЛА во время ночной атаки россиян

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Группы противовоздушной обороны работали сразу в нескольких областях

Силы ПВО сбили 10 из 10 ударных БПЛА во время ночной атаки россиян

A. Gusev's Photo, Pacific Press

Новина українською

В ночь с 28 на 29 россияне атаковали Украину ударными дронами БпЛА. В общей сложности они использовали 10 единиц "шахедов".

Пуски совершались из района Приморско-Ахтарск (РФ).

"В результате боевой работы истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины все 10 "шахедов" сбиты в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей", - говорится в отчете Воздушных сил генерала-лейтенант Николая Олещука.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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