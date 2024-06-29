КМ. Рух – Верес 4:0. Львовяне размялись перед выездом в Словению
Верес задействовал футболистов команды U19
Фото: Рух
Команды УПЛ "Рух" и "Верес" провели первый контрольный матч во время летней подготовки к новому сезону. Львовяне разгромили соперника со счётом 4:0. Стоит отметить, что ровенчани играли в смешанном составе, с большим количеством футболистов команды U19.
Уже завтра, 30 июня, "Рух" отправляется на тренировочные сборы в Словению. "Верес" будет все время готовиться в Украине.
Контрольный матч
29.06.2024. НТВ "Рух". Винники
"Рух" - "Верес" 4:0
"Рух" (1 тайм): Ледвий (Герета, 30) - Лях, Холод, Слюбик, Сыч, Пидгурский, Таллес, Пастух, Непейпиев, Рунич, Краснопир.
"Рух" (2 тайм): Герета (Ванивский, 61) - Китела (Савчук, 73), Слюсар, Дидык, Роман, Бойко, Притула, Федор, Столярчук (Товарницкий, 57), Клайвер, Панченко.
"Верес" (1 тайм): Когут (Ющишин, 31) - Протасевич, Мельник, Козубенко, Шевченко, Баран, Вовченко, В.Шарай, Ковалюк, Годя, Мрвалевич.
"Верес" (2 тайм): Ющишин (Коркодим, 61) - Гакман, Смеян, Гончаренко, Шух, Петров, Свитюха, Воробьяк, Яго, Дахновский, игрок на просмотре.
Голы: Рунич 5, Краснопир 26, Таллес 39 (пен), Федор 85
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