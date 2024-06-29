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Исенко продлил контракт с Ворсклой

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Металлист 1925 отменяется

Исенко продлил контракт с Ворсклой

Офіційний сайт Ворскли/Автор невідомий

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Голкипер Павел Исенко продлил контракт с полтавской "Ворсклой". Соглашение было подписано на 1 год.

Добавим, в этом месяце журналист Игорь Бурбас сообщал, что игрок близок к переходу в "Металлист 1925". Отмечалось о возможной компенсации для полтавчан в размере 500 тысяч евро.

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За "Ворсклу" 20-летний Исенко провел 51 матч, пропустив 71 гол. В сезоне 2023/24 вратарь сыграл 35 матчей.

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Ворскла (Полтава) Павел Исенко
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Источник:
Ворскла
Опубликовал: Виктор Иванчук
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