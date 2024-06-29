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Иракли Азаров - о выступлениях Грузии на Евро: Футболисты играют душой и сердцем ради людей

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Жаль, что игрок не причастен к этому

Иракли Азаров - о выступлениях Грузии на Евро: Футболисты играют душой и сердцем ради людей

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Шахтера" Иракли Азаров поделился эмоциями от игры сборной Грузии на Евро-2024. Напомним, что футболист является грузином.

- Что ты можешь сказать по поводу выступлений сборной Грузии на Евро? И гордишься ли ты ими?

- Конечно, я счастлив. На самом деле, вся страна ждала, чтобы мы наконец впервые вышли на чемпионат Европы. И мы видим, что футболисты играют душой и сердцем ради людей. Считаю, что заслужили на то, чтобы выйти в 1/8 финала. Очень уверенно провели все три матча. Завоевали сердца многих людей, поэтому уже даже иностранные фанаты начинают за них болеть и говорить о них. Конечно, я невероятно рад выступлениям ребят на турнире и желаю им успехов в противостоянии с Испанией в 1/8 финала.

- Что тебя поразило больше всего во время выступлений грузин на чемпионате Европы?

- Честно говоря, слишком ничего не удивило, ведь я знаю ребят и их силу и желание. Я ежедневно с ними на связи. Верил, что они сделают все, чтобы выйти из группы.

- Стопроцентно ты поддерживаешь связь с Гиорги Гочолейшвили. Что он рассказывает? Какая там атмосфера, какие у него эмоции от того, что он находится там?

- Да, мы вчера разговаривали. Конечно, у команды чрезвычайные эмоции. У всех хорошее настроение. Это понятно, ведь в последние дни пишется невероятная история. Я также счастлив. Самое главное, что ребята ежедневно делают все необходимое, чтобы порадовать наших болельщиков и прославить страну.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2024 в 20:55
Чого не скажеш про наших, які відбували номер
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2024 в 20:55
Чого не скажеш про наших, які відбували номер
Ответить
0
1

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