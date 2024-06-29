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Пономарев: Показательно, что некоторые футболисты, которые начинали предыдущие летние сборы как резервисты, теперь являются игроками основного состава

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Сегодня Рух провел спарринг с Вересом

Пономарев: Показательно, что некоторые футболисты, которые начинали предыдущие летние сборы как резервисты, теперь являются игроками основного состава

Фото: ФК Рух

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Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал результат товарищеской игры с "Вересом" (4:0) и анонсировал сборы в Словении.

"Верес" выступает в УПЛ, это очень хорошая команда. "Рух" хочет играть с качественными оппонентами на сборах и этот поединок - не исключение. Результат на этом этапе подготовки не играет большой роли, ведь важно наиграть игровые связи, улучшить взаимопонимание и физические кондиции. Футболисты должны привыкнуть играть под большими нагрузками.

Сейчас ребята много работают физически, поэтому им еще следует адаптироваться к этим условиям. В матче кто-то проявил себя лучше, кто-то хуже, но у нас еще все впереди. До старта чемпионата еще больше месяца и футболисты будут иметь время, чтобы набрать форму и зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Хочу похвалить Игоря Краснопира, ведь он очень хорошо проявляет себя в тренировочном процессе. Он говорит, что такие нагрузки для него являются новыми, но он сейчас очень качественно выполняет все требования и указания. В матче с "Вересом" он сыграл хорошо и еще раз повторюсь - такого нападающего нам не хватало в предыдущем сезоне.

"Рух" едет в Словению за хорошими спаррингами против сильных соперников. Для нас это необходимый опыт и важно проверить свои силы на фоне европейских команд. Мы будем играть против чемпиона Австрии "Штурма", английского "Лутона", который хоть и вылетел из АПЛ, однако это все равно сложный оппонент, "Хайдук" призер чемпионата Хорватии. Некоторые из этих соперников неплохо проявляют себя в еврокубках, поэтому хочется сыграть с ними.

Наш клуб очень гордится тем, что наши игроки вызываются в различные сборные Украины, в том числе и олимпийскую. Они представляют государство на международном уровне. В то же время не буду скрывать, что хотелось бы, чтобы эти игроки были на сборах вместе с "Рухом" и готовились к новому сезону. Но мы с пониманием относимся к тому, что игроки должны играть как за молодежную, так и олимпийскую сборные и это очень важно.

Также надеюсь, что молодые игроки, которые получат игровое время на сборах, смогут хорошо себя проявить. Показательно, что в прошлом сезоне некоторые футболисты, которые начинали предыдущие летние сборы как резервисты, теперь являются игроками основного состава", - сказал тренер.

Завтра, 30-го июня, "Рух" отправится в Словению на тренировочные сборы. Команда запланировала провести там 8 контрольных матчей.

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Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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