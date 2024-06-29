"Сегодня действительно счастлив": Исенко - после подписания нового контракта с Ворсклой
Еще один сезон в Полтаве
Фото: Ворскла
Голкипер "Ворсклы" Павел Исенко прокомментировал подписание нового контракта с клубом еще на 1 год.
"Полтава - мой родной город. Здесь я родился и рос профессионально. Сегодня действительно счастлив, тем более, так символично, подписать новый контракт как раз в День города. Снова и снова благодарим наших неутомимых воинов, которые защищают границы Украины. Только благодаря им мы здесь и сейчас. Давайте не будем забывать об этом, и, по возможности, будем помогать ВСУ. Я благодарен каждому, кто поддерживает команду, конструктивно критикует, терпеливо ждет, и дает нам шанс исправиться, чтобы стать лучше. В новом сезоне будет больше ярких эмоций наших болельщиков. Я в этом уверен!", - сказал Павел.
За "Ворсклу" 20-летний Исенко провел 51 матч, пропустив 71 гол. В сезоне 2023/24 вратарь сыграл 35 матчей.
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