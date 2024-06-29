  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Сегодня действительно счастлив": Исенко - после подписания нового контракта с Ворсклой
В тренде

"Сегодня действительно счастлив": Исенко - после подписания нового контракта с Ворсклой

Общие новости
Обновлено

Еще один сезон в Полтаве

"Сегодня действительно счастлив": Исенко - после подписания нового контракта с Ворсклой

Фото: Ворскла

Новина українською

Голкипер "Ворсклы" Павел Исенко прокомментировал подписание нового контракта с клубом еще на 1 год.

"Полтава - мой родной город. Здесь я родился и рос профессионально. Сегодня действительно счастлив, тем более, так символично, подписать новый контракт как раз в День города. Снова и снова благодарим наших неутомимых воинов, которые защищают границы Украины. Только благодаря им мы здесь и сейчас. Давайте не будем забывать об этом, и, по возможности, будем помогать ВСУ. Я благодарен каждому, кто поддерживает команду, конструктивно критикует, терпеливо ждет, и дает нам шанс исправиться, чтобы стать лучше. В новом сезоне будет больше ярких эмоций наших болельщиков. Я в этом уверен!", - сказал Павел.

За "Ворсклу" 20-летний Исенко провел 51 матч, пропустив 71 гол. В сезоне 2023/24 вратарь сыграл 35 матчей.

По теме
yellow-arrow
Нападающий Руха: Хочется как можно быстрее адаптироваться к требованиям взрослого футбола, ведь чувствуется разница по сравнению с юниорскими соревнованиями
yellow-arrow
Верес продлил контракт с основным защитником
yellow-arrow
"Спасибо, легенда". Шахтер подтвердил расставание с Ракицким
Ворскла (Полтава) Павел Исенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ворскла
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости